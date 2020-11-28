Bilim insanları Coronavirüs'e çare bulmak için kolları sıvadı. Aşı çalışmaları hız kazandı. Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer, ABD'li Moderna, Oxford ile AstraZeneca ile Çin'li Sinovac'ın geliştirdiği aşılar gönüllü deneklere uygulanmaya başlandı. Aşılarla ilgili olumlu haberler gelirken dünya liderleri ikiye ayrıldı!
Kimi aşı olunması gerektiğini vurguladı, kimi ise çekimser kaldı. Daha önce Coronavirüs'e yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro aşı olmayacağını açıkladı. "Sizlere söylüyorum ben aşı olmayacağım. Bu benim kişisel hakkım" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da aşıya mesafeli duran liderler arasındaydı. Almanya Başbakanı Merkel ise aşı ile rahat bir kış geçirileceğini açıkladı. Aşı olun çağrısı yaptı.