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    • Dünya
    • 28.11.2020 Gazete
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    Uluslararası aşı krizi! ...

    Bilim insanları Coronavirüs'e çare bulmak i kolları sıvadı. Çalışmalar hız kazandı. Aşılarla ilgili olumlu haberler gelirken ! Kimi aşı olunması gerektiğini vurguladı, kimi ise çekimser kaldı.



    Bilim insanları Coronavirüs'e çare bulmak için kolları sıvadı. Aşı çalışmaları hız kazandı. Alman BioNTech ile ABD'li Pfizer, ABD'li Moderna, Oxford ile AstraZeneca ile Çin'li Sinovac'ın geliştirdiği aşılar gönüllü deneklere uygulanmaya başlandı. Aşılarla ilgili olumlu haberler gelirken dünya liderleri ikiye ayrıldı!



    Kimi aşı olunması gerektiğini vurguladı, kimi ise çekimser kaldı. Daha önce Coronavirüs'e yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro aşı olmayacağını açıkladı. "Sizlere söylüyorum ben aşı olmayacağım. Bu benim kişisel hakkım" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da aşıya mesafeli duran liderler arasındaydı. Almanya Başbakanı Merkel ise aşı ile rahat bir kış geçirileceğini açıkladı. Aşı olun çağrısı yaptı.



    GATES'E TEPKİ
    ABD'li işadamı Bill Gates, aşı çalışmalarına verdiği destekle dünyanın tepkisini çekti. Dün İngiltere'de vatandaşlar Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın önüne gitti. Aşı çalışmalarını prostesto etti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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