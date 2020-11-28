



Kimi aşı olunması gerektiğini vurguladı, kimi ise çekimser kaldı. Daha önce Coronavirüs'e yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro aşı olmayacağını açıkladı. "Sizlere söylüyorum ben aşı olmayacağım. Bu benim kişisel hakkım" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da aşıya mesafeli duran liderler arasındaydı. Almanya Başbakanı Merkel ise aşı ile rahat bir kış geçirileceğini açıkladı. Aşı olun çağrısı yaptı.