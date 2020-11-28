Dünyayı şoke eden olay! Koronavirüs vizonlardan sonra kedilere de..

VİZONLAR İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ

Danimarka hükümeti, ülkedeki tüm vizonları öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıkladı ve bunun için halktan özür dilemişti.

Hükümet mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs türünün bulunması üzerine çiftliklerdeki 17 milyon kadar vizonun topluca öldürülmesine karar vermişti.