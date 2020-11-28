Dünyayı şoke eden olay! Koronavirüs vizonlardan sonra kedilere de..

Danimarka'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) rastlanan bazı kedilerin de itlaf edildiği açıklandı.
Dagbladet Holstebro-Struer gazetesinin haberine göre, Devlet Serum Enstitüsü (SSI), geçtiğimiz günlerde itlafına başlanan vizonların bulunduğu 7 vizon çiftliğindeki 33 kediye Kovid-19 testi yaptı. İki çiftlikteki kedilerin 12'sinde virüse rastladı ve bazı kediler itlaf edildi.
Kedi hakları derneği Kattens Vaern Direktörü Lone Nielsen, kedilerin itlaf edilmesinde Enstitüye yardım ettiklerini doğruladı. Nielsen, kaç kedinin itlaf edildiği konusunda bilgi vermedi.
VİZONLAR İÇİN ÖZÜR DİLEMİŞLERDİ
Danimarka hükümeti, ülkedeki tüm vizonları öldürme kararının yasal bir dayanağı olmadığını açıkladı ve bunun için halktan özür dilemişti.
Hükümet mutasyona uğramış yeni bir koronavirüs türünün bulunması üzerine çiftliklerdeki 17 milyon kadar vizonun topluca öldürülmesine karar vermişti.
Virüsün bu türünün insanlara geçtiğinin belirlenmesi endişeye neden olmuştu.
Hükümet mutasyonun koronavirüs için geliştirilen aşıları etkisiz kılabileceğini söylüyor.
Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. Ülkenin ana pazarları Çin ve Hong Kong.