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    • 28.11.2020 09:01
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    • 28.11.2020 09:01
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    'de sondaj kulelerinin sayısı arttı

    'nin, endüstrisinin görünümü ve kısa dönem üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 10 adet arttı.

    Petrol sondaj kulelerini artırıyorlar

    sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 'deki petrol sondaj kulesi sayısı 21-27 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 10 adet artarak 241'e yükseldi.

    CUMA GÜNÜNÜ 48,18 SEVİYESİNDE TAMAMLADI
    Perşembe gününü 47,79 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 48,18 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas () tipi ün varil fiyatı ise cuma gününü 45,53 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol, perşembe gününü de 44,98 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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    Haberler Dünya ABD'de petrol sondaj kulelerinin sayısı arttı