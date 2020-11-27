"ERMENİLERİN BAŞINA GELENLER BİZİM DE BAŞIMIZA GELEBİLİR"

Türk SİHA'larının her şeyi hedeflediğini belirten Kalenderidis, "Dağlık Karabağ'da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA'larının kurbanı olacağız" ifadelerini kullandı.