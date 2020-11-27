Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 27.11.2020 18:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.11.2020 18:29
    ABONE OL

    Kuleba, toplantısında 'Kırım' açıklaması

    Dmitro Kuleba, " kapsamında konuşuyor olabilirdim. Ama maalesef 'nın Kırım'ı yasa dışı işgali nedeniyle bugün güvenlik kapsamında konuşuyoruz." dedi.

    Ukrayna'dan 'Kırım' açıklaması

    Dmitro Kuleba, " kapsamında konuşuyor olabilirdim. Ama maalesef 'nın Kırım'ı yasa dışı işgali nedeniyle bugün güvenlik kapsamında konuşuyoruz." dedi.

    açıklamasına göre, Kuleba, () Dışişleri Bakanları Konseyi 42. Toplantısında çevrimiçi konuşma yaptı.

    KEİ genel sekreterliği için Ukrayna'nın adaylığına üye ülkeleri desteğe çağıran Kuleba, enerji, turizm, taşımacılık ve sağlık alanlarında iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

    Kuleba, Rusya'nın yıkıcı siyaseti nedeniyle bölgenin en çok güven ve güvenliğe ihtiyacı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

    "Konuşmamda odamdaki filden bahsetmeden geçemeyeceğim. Burada, Karadeniz haritasında. Onun ismi Kırım. Ve Kırım Ukrayna'dır. Bugün Kırım'ı turizm kapsamında konuşuyor olabilirdim. Ama maalesef Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı işgali nedeniyle bugün güvenlik kapsamında konuşuyoruz."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü toplantısında 'Kırım' açıklaması