İngiliz bilim insanlarından koronavirüs raporu: Damarı tıkıyor, akciğer ve kalbi vuruyor, beyni bitiriyor

İngiltere'de Covid-19 kurbanlarına otopsi yapıldı. Hepsinin kan pıhtılaşması sonucu öldüğü ortaya çıktı. Virüsün akciğer ve kalpten beyne sıçradığı anlaşıldı. Tedavide kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmaya başlandı.
Aşı gönüllüsü olan Prof. Necmettin Ünal'dan hayati uyarı: 'O marka bu marka' tartışmasına girecek lüksümüz yok. Hangisini bulursanız yaptırın
AŞIRI GÜVEN
Ankara'da Alman BionTech gönüllüsü Prof. Dr. Necmettin Ünal, aşı tartışmalarına katıldı. "Hangi aşıyı bulursanız yaptırın. Çok iyi bildiğimiz inaktif virüs aşısı da olabilirsiniz. 'O aşı, bu aşı, şu aşı' tartışmasına girecek lükse sahip değiliz. Aşılar dünya ile paylaşılmışsa, etkinlik potansiyeli yüzde 50'nin üzerindeyse korkmayın" dedi.
YERLİ VE MİLLİ
Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde Türk bilim insanları tarafından geliştirilen aşıda ışık göründü. Faz 1 kapsamında önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan aşının ikinci doz uygulaması dün başladı. Aşı ilk gönüllü olan Nazif Durna'ya yapıldı. Bakan Koca, "Milli aşıdan umutluyuz" mesajı verdi.
'HES'APLAŞMA
İstanbul Beşiktaş'ta denetim yapan polis ekipleri direksiyonda bile Covid-19'lu şoförü yakaladı. 41E numaralı otobüste HES koduna bakan ekipler, şoför Eyüp K.'nın pozitif olduğunu anladı. Vatandaşları tehlikeye atarak dışarı çıkan şoför, kendisini görüntüleyen basın mensubuna çıkıştı. Utanmadan "İstersen soyunayım bir de gel öyle çek" diyerek aklınca espri yaptı.
Otobüs şoförü Eyüp K. karantina süresinin dolduğunu söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.
Pazarlarda satıcılar uyarıldı. Maske kontrolü yapıldı.
KIRMIZI ALARM
Bartın Valiliği, Coronavirüs testi pozitif çıkan ve temaslıların takibi için beyaz ve kırmızı barkodlu bileklik uygulamasını başlattı. Ekipler, evde tedavileri devam eden pozitif hastalara kırmızı barkodlu bileklik, temaslılara ise beyaz bileklik taktı.
CORONASAVAR
Rize Ardeşen'de Hamdi Okutan (96), ilerleyen yaşına rağmen yakalandığı Coronavirüs'ü yenmeyi başardı. Tedavi sürecini anlatan Okutan, "Tat alamadım, halsizleştim. Tedavim 10 gün sürdü. Soframdan süt ürünlerini eksik etmem, her gün bal pekmez yerim" dedi.
TABLO ÇOK VAHİM! SON 24 SAATTE 29 BİN 132 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldığını, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktığını açıkladı. 174 kişi hayatını kaybederken ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu. 3 bin 291 kişi iyileşti.
Bakan Fahrettin Koca, "Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da belirleyici olacak. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz" dedi.