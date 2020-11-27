İngiliz bilim insanlarından koronavirüs raporu: Damarı tıkıyor, akciğer ve kalbi vuruyor, beyni bitiriyor





TABLO ÇOK VAHİM! SON 24 SAATTE 29 BİN 132 KİŞİ POZİTİF ÇIKTI

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 348 Kovid-19 testi yapıldığını, 29 bin 132 kişinin testi pozitif çıktığını açıkladı. 174 kişi hayatını kaybederken ağır hasta sayısı 4 bin 711 oldu. 3 bin 291 kişi iyileşti.

Bakan Fahrettin Koca, "Aktif hasta sayımız artıyor. Salgının seyri kadar bizim tedbirlere uyumumuz da belirleyici olacak. Birlikte mücadele edersek başarabiliriz" dedi.