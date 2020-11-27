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    • 28.11.2020 01:33
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    • 28.11.2020 01:33
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    Gerçekleşirse tarihinde bir ilk olacak! Kulislerde 'ın 'un başına 'i getirdiği konuşuluyor

    3 Kasım'da gerçekleşen başkanlık inde rakibi 'ı yenerek ABD'nin yeni başkanı olan cephesinden gündemi sarsan bir görevlendirme gelebilir. ABD Başkanı Biden'ın olarak 'i atayacağı iddia edildi. Austin'in ataması gerçekleşirse ABD tarihindeki ilk siyahi Savunma Bakanı olacak.

    ABD tarihinde bir ilk olacak!

    'ın 'de leri kazanmasının ardından bakanlıklara atacağı isimlerde yavaş yavaş bellli olmaya başladı. Bu atamalardan en merak edileni Biden'ın olarak kimi atacağıydı. ABD medyasında yer alan haberlere göre Biden'ın Savunma Bakanı olarak 'i atayacağı iddia edildi.

    SİYAHİLERE YER VERMEDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLMİŞTİ


    ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Jim Clyburn, Joe Biden'ı siyahi kişileri kabinesine almadığı için eleştirmiştir ve kendisini bu konuda uyarmıştı.

    ABD TARİHİNDE BİR İLK OLACAK


    Lloyd Austin'in ataması gerçekleşirse ABD tarihindeki ilk siyahi Savunma Bakanı olacak. ABD Merkez Komutanlığının eski başkanı Austin, 2016'da 'dan emekli oldu.

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    Haberler Dünya Gerçekleşirse ABD tarihinde bir ilk olacak! Kulislerde Joe Biden'ın Pentagon'un başına Lloyd Austin'i getirdiği konuşuluyor