HİLE YAPMADIĞINI KANITLAYABİLİRSE BEYAZ SARAY'A GİRER

Trump, "Biden, Beyaz Saray'a ancak gülünç '80 milyon oyunun' hileli veya yasadışı olarak elde edilmediğini kanıtlayabilirse Başkan olarak girebilir. Detroit, Atlanta, Philadelphia ve Milwaukee'de büyük çaplı seçmen dolandırıcılığı, çözülemeyen büyük bir sorunu var" ifadelerini kullandı.

TRUMP, SEÇİM SONUÇLARINI KABUL ETMEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. Başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, 306 delegeyle Biden kazanmış, Trump ise 232 delegede kalmıştı.