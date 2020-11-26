SON DAKİKA: Rusya'da en yüksek günlük koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 25 bin 487 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü ve toplam vaka sayısı 2 milyon 187 bin 990'a yükseldi. Vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den tekrar yüzde 1,2'ye çıktı.