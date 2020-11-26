Gargaş, Türkiye ve İran gibi köklü ülkelerin bölgesel nüfuzuyla baş edebilmek için bazı Arap ülkeleriyle jeostratejik ve geleneksel hiçbir bağ ve çıkarlarının bulunmadığı alanlarda pozisyon aldıklarını belirtti.

İTİRAF: İSRAİL'E DESTEK ABD'NİN RESMİ POLİTİKASIDIR