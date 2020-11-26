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    • Dünya
    • 26.11.2020 21:51
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    • 26.11.2020 21:51
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    yenilgisinin ardından paramparça! Meclis karıştı lar havada uçuştu

    'dan yedikleri sonucunda Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından ülkede karmaşa bitmiyor. Halkın ısrarla Paşinyan'ı istifaya çağırmasının ardından şimdi de Ermenistan 'nde olaylar patlak verdi. Vekiller arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye döndü.

    'dan yedikleri sonucunda Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmesinin ardından ülkede karmaşa bitmiyor.

    Halkın ısrarla Paşinyan'ı istifaya çağırmasının ardından şimdi de Ermenistan 'nde olaylar patlak verdi.

    Vekiller arasında çıkan tartışma kısa sürede arbedeye döndü.

    Ermenistan Meclisi'nde Azerbaycan karşısında kaybedilen savaş hakkında iki milletvekili arasında tartışma yaşandı.

    Milletvekili Amazasp Danielyan konuşma yaptığı sırada Mikael Melkumyan sert tepki verdi.

    Tartışma büyüyünce milletvekilleri güvenlikler tarafından sakinleştirildi.

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    Haberler Dünya Azerbaycan yenilgisinin ardından Ermenistan paramparça! Meclis karıştı tokatlar havada uçuştu