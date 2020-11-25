Geçen hafta, 700 kişinin deniz suyuna temas ettikten sonra çeşitli semptom gösterdiği açıklanmıştı.

Göz ve ağız da dahil tüm vücutta yangılı kaşıntı ve sivilce benzeri kabartılarla ortaya çıkan semptomlar, iştahsızlık ve ateşe de neden oluyor.