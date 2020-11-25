



Her iki lider barış ödülüne aday gösterilse de Ortadoğu'daki siyasi kriz, istikrarsızlık başta olmak üzere, Filistin, Yemen ve Libya'daki birçok sivilin ölümüne sebebiyet veren çatışma ve iç savaşların baş aktörleri arasında yer alıyor.

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