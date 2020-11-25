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    • 25.11.2020 07:45
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    SON DAKİKA: Biden'dan şaşırtan Trump açıklaması

    Son dakika haberine göre, ’nin seçilmiş başkanı , başkanlık görevini üstlendikten sonra ABD 'nı () Başkan hakkında soruşturma başlatmaya zorlamayacağını söyledi.

    DHA
    Biden'dan şaşırtan Trump açıklaması

    'nin seçilmiş başkanı , başkanlık görevini üstlendikten sonra ABD 'nı () Başkan hakkında soruşturma başlatmaya zorlamayacağını söyledi.

    ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Başkan Donald Trump'a soruşturma açılması için siyasi pozisyonunu kullanıp kullanmayacağı sorulduğunda, kimin araştırılacağının DoJ'a bağlı olduğunu söyledi.

    Biden, soruşturmalara karışmayı planlamadığını ve Adalet Bakanlığı'nı "bir şeyi gerçekleştirmek için araç" olarak kullanmayacağını belirtti.

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