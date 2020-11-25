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    • Dünya
    • 25.11.2020 Gazete
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    İngilizler ile Koç ailesi savaşa başladı

    İngilizler, 2010 ve 2013 yıllarında beş kişinin fırından sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirmesine ilişkin ’yu suçladı. ’e ait BEKO ise, ‘Şirket müşteriler için güvenliği temin eder” açıklaması yaptı.

    Fırına verdiler

    32 yaşındaki Kevin Branton ve 30 yaşındaki Richard Smith 2010'da Saltash'ta, 47 yaşındaki Maureen Cook, 86 yaşındaki Audrey Cook ve 90 yaşındaki Alfred "John" Cook da 2013'te Camborne'de yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında, fırının ızgara kapağı kapalıyken kapaktaki kauçuk contanın hatalı tasarlanması nedeniyle ölümcül miktarlarda zehirli gazın ortama salındığı tespiti yapıldı. Hayatını kaybedenlerin evlerindeki fırınların markası BEKO olunca, İngilizler suçluyu buldu. Yargıç Geraint Williams, ölümlerin "kaza sonucu" olduğu neticesine vardı ancak BEKO'yu "ciddi kusurlu" buldu. 6 gün süren tahkikatta Williams, fırınları üreten BEKO'nun ve firmanın bağlı bulunduğu ana şirket olan Arçelik'in söz konusu kusuru kabul etmesi gerektiğini belirterek, "Bu kusur Smith'in, Branton'un ve Cook ailesinin ölümüne neden oldu" dedi.

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    Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, 2019 Bilderberg toplantısı öncesi MI6 eski Başkanı John Sawers ile buluşmuştu.

    Audrey Cook ve John Cook, 2010'da sızıntı nedeniyle hayatını kaybetti.
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