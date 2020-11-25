İngilizler ile Koç ailesi savaşa başladı

32 yaşındaki Kevin Branton ve 30 yaşındaki Richard Smith 2010'da Saltash'ta, 47 yaşındaki Maureen Cook, 86 yaşındaki Audrey Cook ve 90 yaşındaki Alfred "John" Cook da 2013'te Camborne'de yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında, fırının ızgara kapağı kapalıyken kapaktaki kauçuk contanın hatalı tasarlanması nedeniyle ölümcül miktarlarda zehirli gazın ortama salındığı tespiti yapıldı. Hayatını kaybedenlerin evlerindeki fırınların markası BEKO olunca, İngilizler suçluyu buldu. Yargıç Geraint Williams, ölümlerin "kaza sonucu" olduğu neticesine vardı ancak BEKO'yu "ciddi kusurlu" buldu. 6 gün süren tahkikatta Williams, fırınları üreten BEKO'nun ve firmanın bağlı bulunduğu ana şirket olan Arçelik'in söz konusu kusuru kabul etmesi gerektiğini belirterek, "Bu kusur Smith'in, Branton'un ve Cook ailesinin ölümüne neden oldu" dedi.

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