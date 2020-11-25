İyi ilişkilerin hem iki ülke halklarının temel çıkarı hem de uluslararası toplumun temel beklentisi olduğunu vurgulayan Şi Cinping, "Umarım her iki taraf da cepheleşme ve çatışmadan kaçınarak, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ruhuna uygun iş birliğine odaklanabilir, farklılıklarını yönetebilir ve böylece Çin ile ABD arasında sağlıklı ve istikrarlı bağlar kurabilir." ifadesini kullandı.