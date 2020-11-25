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    • 25.11.2020 18:15
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    Devlet Başkanı 'den Joe Biden'a tebrik

    Devlet Başkanı , 'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık ini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti. Mesajında, "Umarım her iki taraf da cepheleşme ve çatışmadan kaçınarak, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ruhuna uygun iş birliğine odaklanabilir" ifadeleri dikkat çekti.

    AA
    Şi'den Biden'a tebrik

    Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Şi, Biden'a gönderdiği yazılı mesajda, Çin ve ABD arasında sağlıklı ve istikrarlı ilişkilerin kurulması temennisinde bulundu.

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    İyi ilişkilerin hem iki ülke halklarının temel çıkarı hem de uluslararası toplumun temel beklentisi olduğunu vurgulayan Şi Cinping, "Umarım her iki taraf da cepheleşme ve çatışmadan kaçınarak, karşılıklı saygı ve kazan-kazan ruhuna uygun iş birliğine odaklanabilir, farklılıklarını yönetebilir ve böylece Çin ile ABD arasında sağlıklı ve istikrarlı bağlar kurabilir." ifadesini kullandı.

    Çin Devlet Başkan Yardımcısı Vang Çişan da ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i bir mesaj göndererek kutladı.

    ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminin sonuçlarına ilişkin tartışmalar sürerken, resmi olmayan sonuçlara göre 279 delegeye ulaşarak seçimleri kazanan Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'de göreve başlaması öngörülüyor.
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    Haberler Dünya Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den Joe Biden'a tebrik