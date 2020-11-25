



ABD'li siber güvenlik şirketi Crowdstrike'ın yAdam Meyers, "Bu girişimler uzun süredir devam eden bir fikri mülkiyet savaşının en son aşaması. Ancak dahil olanlar için çok daha fazlasının tehlikede olduğu bir aşama. "Önce aşıyı kim geliştirecek" sorusu bir ulusal gurur meselesi haline geldi. Ülkeler ise diplomatik yankılar endişesiyle hacker saldırılarında suçluyu açıklamaktan çekiniyor" dedi.