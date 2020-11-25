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    • 26.11.2020 00:43
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    'de 5 'ı öldürenleri bulana 50 bin dolar ödül verilecek!

    Amerika Birleşik Devletleri’nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 5 göçmenin ölümüne neden olan kundaklamanın aydınlatılması için 50 bin dolar ödül konuldu. Colorado Amerika İlişkileri Konseyi Başkanı , "Nefret suçu kapsamında soruşturulması gereken bu kundaklama olayında faillerin bulunması için Denver Metro Suç Durdurucuları ile koyduğumuz 50 bin dolarlık ödül, umarız bilgisi olanları teşvik eder" ifadeleriyle dikkat çekti.

    Müslümanları öldürenleri bulana 50 bin dolar ödül!

    Colorado Amerika İslam İlişkileri Konseyince (CAIR) yapılan açıklamada, ağustos ayında Senegal'den ABD'ye göç etmiş 5 kişinin ölümüne neden olan yangının faillerinin bulunması için çağrıda bulunuldu.

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    Colorado CAIR Başkanı Krista Cole, "Nefret suçu kapsamında soruşturulması gereken bu kundaklama olayında faillerin bulunması için Denver Metro Suç Durdurucuları ile koyduğumuz 50 bin dolarlık ödül, umarız bilgisi olanları teşvik eder." ifadesini kullandı.

    NE OLMUŞTU?

    Denver Green Valley Ranch Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta saat 02.40'ta çıkan yangında, 22 aylık bebek ile 3 yaşında iki çocuğun da aralarında bulunduğu Senegal'den ABD'ye göç eden 5 Müslüman hayatını kaybetmiş, 3 kişi de pencereden atlayarak yaralı kurtulmuştu.

    Polisin, daha sonra paylaştığı olay yeri görüntülerinde, yüzleri maskeli 3 kişinin yangın başladıktan sonra koyu renkli bir kamyonetle olay yerinden hızla kaçtığı görülmüştü.
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    Haberler Dünya ABD'de 5 Müslüman'ı öldürenleri bulana 50 bin dolar ödül verilecek!