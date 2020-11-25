Denver Green Valley Ranch Mahallesi'nde 5 Ağustos'ta saat 02.40'ta çıkan yangında, 22 aylık bebek ile 3 yaşında iki çocuğun da aralarında bulunduğu Senegal'den ABD'ye göç eden 5 Müslüman hayatını kaybetmiş, 3 kişi de pencereden atlayarak yaralı kurtulmuştu.