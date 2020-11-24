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    • Dünya
    • 24.11.2020 12:11
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    • 24.11.2020 12:11
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    SON DAKİKA: 'dan korkutan açıklama: Gökdelen büyüklüğünde dev asteroit Dünya’ya doğru geliyor

    Son dakika haberine göre, ve Havacılık Ajansı () 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin, 29 Kasım’da Dünya’ya yakın geçeceğini açıkladı. Asteroitte bulunan minerallerin değerinin 17,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

    NASA'dan korkutan açıklama: Dünya’ya doğru geliyor

    Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) 822 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin, 29 Kasım'da Dünya'ya yakın geçeceğini açıkladı. Asteroitte bulunan minerallerin değerinin 17,4 milyon dolar olarak tahmin ediliyor.

    NASA'nın Kaliforniya'daki dünya yakınındaki cisimleri otomatik olarak takibe alan sistemi tarafından izlenen 22 metre büyüklüğünde potansiyel tehlike oluşturabilecek bir asteroidin 29 Kasım'da Dünya'ya yakın geçeceğini açıkladı.




    NASA yetkilileri, asteroidin,büyüklüğünün bir gökdelene eşit olduğu ifade edilirken, asteroit, 'Dünyaya Yakın Obje' (NEO) olarak sınıflandırıldı.



    DEĞERİ 17,4 MİLYON ABD DOLARI OLARAK TAHMİN EDİLİYOR
    Asteroitte bulunan nikel, demir ve kobalttan oluşan minerallerin değerinin 17,4 milyon ABD doları olarak tahmin edildi.

    HER ASIRDA 50 BİNDE BİR İHTİMAL
    Öte yandan uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen asterot 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı.

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