Aşının yurtdışında üretimi ve tanıtımına yatırım yapan RDIF yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl 500 milyondan fazla kişiye yetecek kadar aşı üretmek için uluslararası üretim ortaklarıyla mevcut anlaşmalarını genişletmeye devam ettiğini ifade etti. Sputnik V aşısının ilk yurt dışı teslimatlarının, yabancı üreticilerle mevcut ortaklıklar temelinde Ocak 2021'de müşterilere yapılacağını açıklayan RDIF, son zamanlarda taleplerini ileten müşterilerin Mart 2021'den itibaren aşının ilk partilerini alabileceğini bildirdi.

Şu anda, Rusya'daki Sputnik V aşısının Faz III testlerine; çift kör, randomize, plasebo kontrollü klinik kayıt sonrası çalışmasına 40 bin gönüllü katılıyor. Denemeler sırasında henüz beklenmedik bir yan etkiye rastlanmadığı belirtilirken, katılımcıların takibine devam ediliyor.