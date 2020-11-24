Fransa'da açıklanan son koronavirüs rakamları dikkat çekti.

Fransa'da koronavirüs salgınında toplam can kaybı 50 bini aştı.

VAKA SAYISI 2 MİLYON 153 BİN 815'E ULAŞTI

Verilere göre, son 24 saatte 9 bin 155 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 815'e ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 458 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 50 bin 237'ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde bin 833'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 174 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.