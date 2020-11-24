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    • 24.11.2020 22:41
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    'da korkutan rakamlar! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini aştı

    Son dakika haberi... ’da korona virüs salgınında son 24 saatte 458 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 50 bin 237’ye yükseldi. 24 saatte 9 bin 155 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 815’e ulaştı.

    Fransa'da ölü sayısı 50 bini aştı!

    'da açıklanan son koronavirüs rakamları dikkat çekti.

    Fransa'da koronavirüs salgınında toplam can kaybı 50 bini aştı.

    VAKA SAYISI 2 MİLYON 153 BİN 815'E ULAŞTI
    Verilere göre, son 24 saatte 9 bin 155 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 153 bin 815'e ulaştı. Bakanlık, son 24 saatte 458 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 50 bin 237'ye yükseldiğini aktardı. Ülke genelinde bin 833'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 12 bin 174 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Dünya Fransa'da korkutan rakamlar! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 50 bini aştı