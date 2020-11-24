Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.11.2020 15:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.11.2020 15:33
    ABONE OL

    askerinden zalimlere ders gibi hareket: Ağdam’ın tahliyesinde Ermeni sivillere yardım etti

    işgalinden kurtarılan Ağdam'da su, eşyalarını alabilmek için onlardan yardım isteyen Ermeni sivillere eşyalarını almalarında ve köyü terk etmelerinde yardım etti. Yaşanan olay ya yansırken, Azerbaycan askerinin bu davranışı, Azerbaycan’ın Ermeni sivillere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ettiğine bir kez daha kanıt teşkil etti.

    Azerbaycan askerinden ders gibi hareket

    Ermenistan işgalinden kurtarılan topraklarda, Ermeni sivillerin yerleşim yerlerinden tahliye süreci devam ederken, Ağdam şehrinin Gülablı köyünde yaşanan olay, Azerbaycan'ın sivil halka savaş açmadığını ve sivillere karşı uluslararası hukuka uygun davranıldığını bir kez daha gösterdi.



    Gülablı köyünü boşaltmaya hazırlanan Ermeni siviller eşyalarını alabilmek için Azerbaycan ordusundan yardım istedi.



    Azerbaycan askeri, Ermenilere eşyalarını almaları için yardım etmenin yanı sıra köyü terk etmelerinde de yardımcı oldu.



    Yaşanan olay sosyal medyaya yansırken, Azerbaycan askerinin bu davranışı, Azerbaycan'ın Ermeni sivillere uluslararası hukuka uygun şekilde muamele ettiğine bir kez daha kanıt teşkil etti.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Azerbaycan askerinden zalimlere ders gibi hareket: Ağdam’ın tahliyesinde Ermeni sivillere yardım etti