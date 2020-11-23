Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, Cidde kentinin kuzeyindeki petrol ürünleri dağıtım istasyonundaki akaryakıt tankında füze ile yapılan terör saldırısı sonucu yangın çıktığını belirtti. Yetkili, "İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bu saldırı sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı ve Aramco'nun müşterilerine yakıt tedariki etkilenmedi" dedi.

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