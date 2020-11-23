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    • 23.11.2020 23:14
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    'da milli şirketi 'nun tesisleri füzeyle vuruldu

    ’ın Cidde kentindeki Suudi Arabistan'ın milli şirketi şirketine ait akaryakıt tankına yapılan füzeli saldırı sonucu çıktı. ler bu sabah vurduklarını duyurmuştu.

    İHA

    Suudi Arabistan Enerji Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada, Cidde kentinin kuzeyindeki petrol ürünleri dağıtım istasyonundaki akaryakıt tankında füze ile yapılan terör saldırısı sonucu yangın çıktığını belirtti. Yetkili, "İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bu saldırı sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadı ve Aramco'nun müşterilerine yakıt tedariki etkilenmedi" dedi.

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    Saldırıyı kimin yaptığı konusunda net bilgi verilmezken, olay terör saldırısı olarak nitelendirildi.

    Öte yandan bu sabah erken saatlerde İran destekli Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde kentinde Aramco tarafından işletilen bir dağıtım istasyonunu hedef aldıklarını duyurmuştu. Suudi Arabistan'da faaliyet gösteren yabancı şirketler ve sivilleri dikkatli olmaları hususunda uyaran Seri, saldırıların devam edeceğini vurgulamıştı.
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    Haberler Dünya Suudi Arabistan'da milli petrol şirketi Aramco'nun tesisleri füzeyle vuruldu