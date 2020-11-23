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    • 23.11.2020 09:34
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    lideri Putin'den net mesaj: ’ın ayrılmaz parçasıdır

    Son dakika haberine göre Devlet Başkanı , 'a verdiği Karabağ mesajında “ ve çevresindeki bölgeler Cumhuriyeti'nin ayrılmaz bir parçasıdır” dedi.

    Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır

    Rus devlet televizyonu Rossiya 1'e konuşan , 'ın aidiyeti ile ilgili değerlendirmesinde bölgenin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.

    Putin, "Ermenistan, Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığını ve egemenliğini tanımadı. Bu, uluslararası hukuk açısından hem Dağlık Karabağ'ın hem de ona komşu tüm bölgelerin Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu anlamına geliyordu" diye konuştu.

    Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ndeki (KGAÖ) üyelik koşullarının 'yı ihtilafa dahil olmaya zorlamadığını vurgulayan Putin, şöyle konuştu:

    "KGAÖ antlaşması, bu antlaşmanın bir üye devletinin topraklarına saldırılması durumunda karşılıklı yardım öngörüyor. Cumhuriyeti topraklarına hiç kimse saldırmadı ve bu bize çatışmalara doğrudan katılma hakkı vermedi."

    Moskova'nın Erivan ile askeri-teknik işbirliği çerçevesinde yükümlülüklerini tam olarak yerine getirdiğine dikkat çeken Putin, "Sizi temin ederim ki Ermenistan kendisini terk edilmiş, unutulmuş hissetmedi. Ve Rusya, bunun olmaması için her şeyi yaptı" ifadelerini kullandı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'den beri devam eden çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.

    İmzalanan ortak bildiriye göre Azerbaycan ve Ermenistan güçleri anlaşmanın imzalandığı anda bulundukları noktalarda kaldı. Böylece çatışmalar esnasında işgalden kurtardığı yerleşim yerleri yeniden Azerbaycan'ın denetimine geçmiş oldu. Anlaşmanın maddelerinde ayrıca diğer bazı bölgelerin de Azerbaycan'ın kontrolüne devredilmesi, tarafların esir takası gerçekleştirmesi, temas hattı ve Karabağ'ı Ermenistan'a bağlayan Laçin koridoruna Rus barış gücünün konuşlanması öngörülüyor.

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    Haberler Dünya Rusya lideri Putin'den net mesaj: Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır