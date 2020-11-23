Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.11.2020 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.11.2020 18:38
    ABONE OL

    Restoranda yiyen 'e takmadığı için küfredildi: You're such a di*k

    Amerika Birleşik Devletleri'nde ailesiyle bir restoranda siz şekilde iki kadın tarafından basıldı. Kadınlar, Murphy'e maskesiz yediği için küfrettiler.

    DHA

    ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 261 bin 841'e yükseldi. Kafe, restoran ve kamu alanında maske takma zorunluğu bulunan ülkede, iki kadın tarafından restoranda ailesiyle yemek yerken yakalanan New Jersey Valisi Phil Murphy, maske takmadığı gerekçesiyle tepkiye neden oldu.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Restoranda ailesiyle maskesiz şekilde oturan New Jersey Valisi Phil Murphy'nin masasına gelen iki kadın, ilki Murphy'e "Nasılsın?, Maskesiz oturuyorsunuz, insanlar ölüyor" diyerek tepki gösterdi. O anları cep telefonuna kaydeden söz konusu kişilerin görüntülerde Murphy'e küfür ettiği görüldü.

    "TRUMP TELEFON KILIFINI BEĞENDİM"

    Daha sonra Murphy'nin oğlu kadının telefon kılıfına iltifat ederek, "Trump telefon kılıfını beğendim. Babam Trump'ı sever. Şimdi lütfen buradan gidin" dedi. Tepkilerin ardından Vali Murphy ve kızının maske taktığı görüldü.

    ABD'DE SON DURUM

    Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 261 bin 841 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 12 milyon 457 bin 447 kişiye ulaştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Dünya Restoranda yemek yiyen New Jersey Valisi Phil Murphy'e maske takmadığı için küfredildi: You're such a di*k