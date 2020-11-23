Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ilk o tarihte uygulanacak! İşte koronavirüs aşısında öncelikli kişiler!

Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüse karşı yüzde 95 etkili olan Pfizer ve BioNTecH tarafından geliştirilen aşı için ABD Gıda ve İlaç Ajansı FDA'ya acil kullanım başvurusu yapılmıştı. Edinilen son dakika habere göre; FDA, Pfizer'ın aşınının onayı için 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı, acil kullanım onayı alırsa ilk aşılama o tarihte başlayacak. İşte son dakika haberin detayları...
Açıklama, COVID-19 aşı programı Başkanı Moncef Slaoui'den geldi. CNN televizyonuna konuşan yetkili, "Planımız, aşıyı onay almasından itibaren 24 saat içinde bağışıklık merkezlerine ulaştırabilmek" dedi.
KRİTİK TOPLANTI 10 ARALIK'TA
Amerikan ilaç devi Pfizer ile Alman ortağı Biontech'in aşısı, Cuma günü acil kullanım onayı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA'ya başvurmuştu.
FDA'nın bağımsız danışmanları, aşıya onay verip vermemeyi görüşmek üzere 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı onay alırsa ABD'de dağıtımına hemen başlanacak. İlk ABD vatandaşının 11 ya da 12 Aralık'ta aşı olması bekleniyor.
Slaoui, aşının eyaletlere nüfuslarına oranla dağıtılacağını, öncelikle kimlerin aşılanacağına eyaletlerin karar vereceğini belirtti.
O GRUPLARA ÖNCELİK
NTV'de yer alan habere göre; Federal yönetim, sağlık çalışanlarına, ön safta çalışan işçilere ve risk grubundaki yaşlılara öncelik tanınmasını öneriyor.
Toplum bağışıklığının sağlanabilmesi için nüfusun yüzde 70'inin aşılanması gerekiyor. Amerikalı yetkili bu orana Mayıs ayında ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
3 DOZ HALİNDE UYGULANACAK
ABD 330 milyon nüfusa sahip. Ülkede corona virüs vakalarının sayısı 12 milyonu geçti. Vaka sayısı bir haftadan kısa sürede bir milyondan fazla arttı.
Pfizer ve BioNTech, aşının yüzde 95 oranında etkin olduğunu ilan etmişti. Aşının üç hafta arayla iki doz halinde uygulanması gerekiyor.
ABD'de Aralık ayında yaklaşık 25 milyon aşının kullanıma sunulması planlanıyor.