Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı ilk o tarihte uygulanacak! İşte koronavirüs aşısında öncelikli kişiler!

Coronavirüs aşısı ile ilgili son dakika haberler gelmeye devam ediyor. Corona virüse karşı yüzde 95 etkili olan Pfizer ve BioNTecH tarafından geliştirilen aşı için ABD Gıda ve İlaç Ajansı FDA'ya acil kullanım başvurusu yapılmıştı. Edinilen son dakika habere göre; FDA, Pfizer'ın aşınının onayı için 10 Aralık'ta toplanacak. Aşı, acil kullanım onayı alırsa ilk aşılama o tarihte başlayacak. İşte son dakika haberin detayları...