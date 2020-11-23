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    • 23.11.2020 23:19
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    Karabağ hezimeti sonrası Macron: toprağıdır

    Emmanuel Macron Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a kaybettiğini itiraf etti. Fransa'da Ermeni gönülleri derneğini ziyaret eden Macron, " 'a müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?" sorusuna “Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler’in () tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi toprağıdır" diye cevap verdi. İşte Macron'un açıklamarının detayları...

    DHA
    Manası çok derin

    Azerbaycan'ın 27 yıl sonra Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği tarihi zafer de Erivan yönetiminden yana tavır sergileyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan tarihi itiraf geldi.

    Fransa'nın başkenti Paris'te Ermeni derneği gönüllüleri ile buluşan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dernek gönüllüsü tarafından yöneltilen "Uluslararası hukuka, BM'nin tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça müdahale etme hakkınız yoktur. Mesela Mali'ye müdahale ettik, çünkü 'teröristler bize saldırıyor' diyerek bizi davet etti. Suriye bölgesinde ise koalisyon güçlerine katıldık çünkü teröristler yine devletlere saldırıyordu. Dağlık Karabağ'da ise durum çok farklı" dedi.

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    DERNEĞE MADDİ DESTEK VERMİŞTİ

    Macron, Paris'teki Fransa'daki Ermeniler Fonu'na gerçekleştirdiği ziyarette, Dağlık Karabağ'dan ve başka 7 bölgeden kaçan 120 bin kişiye ve "dayanılmaz şartlarda yaşayan en az bir milyon Ermeni'ye" diyerek insani yardımın yapılması gerektiğini söylemişti.
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    Haberler Dünya Karabağ hezimeti sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Azerbaycan toprağıdır