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    • Dünya
    • 23.11.2020 13:56
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    • 23.11.2020 13:56
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    ’taki larda 345 kişi gözaltına alındı

    , yaptığı açıklamada, ülke genelinde izinsiz eylemleri çağrılarının, Minsk dışında karşılıksız kaldığına dikkat çekti. Gelen son dakika haberine göre, Minsk’te yapılan iktidar karşıtı gösterilerde dün 345 kişi gözaltına alındığı açıklandı.

    Ülke karıştı! Protestolar sonucu 345 kişi gözaltına alındı

    'un başkenti Minsk'te yapılan iktidar karşıtı gösterilerde dün 345 kişi gözaltına alındı.

    , yaptığı açıklamada, bir sosyal medya hesabından yapılan "ülke genelinde izinsiz eylemleri" çağrılarının, Minsk dışında karşılıksız kaldığına dikkat çekti.

    Minsk'in farklı mahallelerinde toplanan göstericilerin yolları keserek trafik akışını engellediğini, bazı göstericilerin de alkollü şekilde saldırganlık yaptığını aktaran Çemodanova, polisin direnen ve asayişi bozan protestoculara özel araçlarla müdahale ettiğini ve bu kişileri gözaltına aldığını kaydetti.

    Çemodanova, "Dün yapılan gösterilerde yasaları ihlal eden 345 kişi gözaltına alındı ve bu kişiler mahkemeye çıkıncaya kadar gözaltında tutulmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

    Protesto eylemleri dahilinde ülkenin Borisov, Krupsk ve Derjinsk bölgelerinden geçen tren raylarına sabotaj girişiminde bulunulduğunu bildiren Çemodanova, konuyla ilgili soruşturma açıldığını vurguladı.

    Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı lerini mevcut Aleksandr Lukaşenko kazanmış, ardından "seçimlere hile karıştırıldığı" iddiasıyla protesto başlatılmıştı.

    Ülkede her hafta sonu devam eden gösterilerde, sayıları önceki haftalara göre azalan protestocular, Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun görevini bırakmasını istiyor.

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