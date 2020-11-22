Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Esed rejimi Dera'da ikamet eden ve ateşkes anlaşması gereğince aftan yararlanmak için rejimin kurumlarına müracaat eden çok sayıda kişiyi işkenceyle öldürdü.

TERK EDEN ASKERLER TUTUKLANARAK İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ