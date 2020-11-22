ABD CİDDİ OLARAK DÜŞÜNMELİ

"Anlaşmanın devam etmesini ve Rusya'nın anlaşmanın tarafı olarak kalmasını istiyorsa ABD'nin ciddi olarak düşünmesi" istenilen açıklamada, "Washington hamlesini yaptı. Ne Avrupa'nın güvenliği ne de ABD ve müttefiklerinin güvenliği bundan fayda sağlamadı. Şimdi Batı'da pek çoğu Rusya'nın tepkisini soruyor. Cevap basit; Önceden pek çok defa altını çizdiğimiz bütün seçeneklere açığız.