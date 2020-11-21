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    • 21.11.2020 09:20
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    Ermeni generalden Türk 'larına yönelik çarpıcı itiraf: Sadece 4 gün savaşabildik

    'ın tarihi zaferi sonrası 'dan çekilen sunun itiraflarının sonu gelmiyor. devam ederken kamuoyuna duyurulan bilgilerin yalan olduğunu açıklayan Ermeni General Movses Hakobyan yeni bir itirafta bulundu. Türk yapımı 'lara ait füzelerle sadece 4 gün savaşabildiklerini sonraki günlerde ise güçsüz kaldıklarını belirtirken, savaşın ilk zamanlarından beri yenileceklerinin belli olduğunu söyledi.

    Türk SİHA'larına yönelik çarpıcı itiraf: Sadece 4 gün...

    'ın tarihi zaferi sonrası bölgesinden çekilme kararı alan 'da Savunma Bakanlığı Askeri Kontrol Teşkilatı eski başkanı Movses Hakobyan'ın yaptığı açıklamalar ülkede büyük tartışmalara neden oldu.

    sırasında verilen bilgilerin yüzde 100'ünün yalan olduğunu itiraf eden Hagopyan yeni bir itirafta daha bulundu.

    SADECE 4 GÜN SAVAŞABİLDİK

    Ermeni uçaksavar silahlarının Azerbaycan su'nda kullanılan Türk yapımı uçaksavar füzeleriyle ancak savaşın ilk dört gününde savaşabildiğini, ondan sonraki süreçte ordunun güçsüz durumda kaldığını belirtti.

    Hagopyan, savaşın ilk günlerinden itibaren yenileceklerini bildiklerini de itiraf etti.

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