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    • Dünya
    • 21.11.2020 20:48
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    • 21.11.2020 21:02
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    , 'de 'yi kötüleyen 'nü etti

    Yönlendirme Komitesince (), 'nün () 'deki karşıtı faaliyetleri edildi. Açıklamada, "FETÖ, tutuklu teröristleri bahane ederek Türkiye'yi insan hakları konusunda şikayet etmeye devam ediyor." ifadeleri dikkat çekti.

    AA
    FETÖ'nün ABD'deki Türkiye karşıtı faaliyetleri...

    TASC, New Jersey eyaletinde düzenlediği gösteride, FETÖ'nün ABD'deki Türkiye karşıtı faaliyetlerini protesto etti.

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    Protesto sırasında Türk bayrağı açıldı ve ortak açıklama yapıldı.

    ERMENİLERLE BERABER SALDIRIYOR

    Açıklamada, "FETÖ'nün Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne ve birliğine karşı hain ve sinsi girişimde bulunmakla yetinmeyip uluslararası platformlarda Türkiye aleyhinde çalışmalarına devam ettiği" belirtilerek, "Ermenilerle beraber Türkiye'ye saldırmaktan çekinmeyen FETÖ, tutuklu teröristleri bahane ederek Türkiye'yi insan hakları konusunda şikayet etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

    Terör örgütünün, Türk Amerikan toplumu adına şiddetle kınandığı açıklamada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in en kısa sürede Türkiye'ye iadesi talep edildi.
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    Haberler Dünya TASC, ABD'de Türkiye'yi kötüleyen Fetullahçı Terör Örgütü'nü protesto etti