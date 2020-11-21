TASC, New Jersey eyaletinde düzenlediği gösteride, FETÖ'nün ABD'deki Türkiye karşıtı faaliyetlerini protesto etti.

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Protesto sırasında Türk bayrağı açıldı ve ortak açıklama yapıldı.

ERMENİLERLE BERABER SALDIRIYOR

Açıklamada, "FETÖ'nün Türkiye'nin varlığına, bütünlüğüne ve birliğine karşı hain ve sinsi girişimde bulunmakla yetinmeyip uluslararası platformlarda Türkiye aleyhinde çalışmalarına devam ettiği" belirtilerek, "Ermenilerle beraber Türkiye'ye saldırmaktan çekinmeyen FETÖ, tutuklu teröristleri bahane ederek Türkiye'yi insan hakları konusunda şikayet etmeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.