Macron'un başı yeniden belada! Fransa'da Paris ve Rennes'deki eylemlerde olay çıktı

Fransızların bu tasarıya karşı çıktığının altını çizen Trautmann, tasarının güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesinin kabul edilemez olduğunu ve özgürlükleri kısıtladığını belirtti.

Trautmann, bunun yasaklanmaması gerektiğini ifade ederek, "(Fransa'da) 1832'deki kolera salgınında bir günde 200 kişi hayatını kaybetti ve 250 kişi askerler tarafından öldürüldü. Hükümet için bazı şeyler kötüye gittiği zaman polis ve askere başvurur. Bu konuda eskiye dayanan tarihimiz var." dedi.

TASARI "TEHLİKELİ" VE "ÖZGÜRLÜKLERİ KISITLAYICI"

Soyadını vermeyen Mathilde de tasarıyı "tehlikeli" ve "özgürlükleri kısıtlayıcı" bulduğunu anlattı.

Bu tasarıyla "baskı uygulama ve polisin işlediği suçları gizlemenin" hedeflendiğine dikkati çeken Mathilde, Macron yönetiminin sağlık alanındaki olağanüstü halden (OHAL) faydalanarak tasarıyı hazırladığını aktardı.

Giuseppe Aviges de özgürlükleri kısıtlayan tasarıyı kınadıklarını vurguladı.

Bu tasarının Macron yönetiminin uyguladığı "otoriter siyasetin" sonucu olduğuna işaret eden Aviges, "Ülke genelinde bir siyaset empoze ediliyor. Bu bağlamda, polis şiddetini görüntüleyen vatandaşlar cezalandırılacak, gazetecilerin özgürlüğü kısıtlanacak. (Macron yönetiminin) Nereye kadar gidebileceğini görüyoruz. Bunların hepsi endişe verici." değerlendirmesinde bulundu.

Aviges, Macron yönetiminin bu tasarıyla "otorite" sağlamak istediğini ve buna tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti.

GÜVENLİK YASA TASARISI

Güvenlik yasa tasarısının, polislerin yüzleri veya kimliklerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan 24. maddesi, Ulusal Mecliste yapılan ilk oylamada dün kabul edilmişti. Tasarının 24. maddesi, Senato'dan da geçerse son bir kez daha parlamentonun onayına sunulacak.

Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası öngören yasa tasarısı, basın özgürlüğünü kısıtlayacağı, polis şiddetini artıracağı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Tasarı aynı zamanda yetkililere güvenlik güçlerinin görev sırasında kullandığı kameralarla insanları izleme, gösterilerde "drone" kameralar kullanma yetkisi veriyor.

Fransa'da sarı yeleklilerin gösterilerinde ve emeklilik reformuna karşı yapılan eylemlerde, polisin protestoculara karşı kullandığı şiddetin görüntülenerek sosyal medyada paylaşılmasının ardından polisler hakkında soruşturmalar açılmıştı.