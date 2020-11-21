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    • Dünya
    • 22.11.2020 06:13
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    • 22.11.2020 06:20
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    yine haddini aştı! Öğrencilere Müslümanları hedef alan ödev!

    düşmanlığı ile bilinen yine haddini aşan bir skandal ile gündeme bomba gibi düştü. Hollanda'da bir lise, öğrencilere din dersinde İslam'ı "şiddet dini" olarak gösteren bir ödev verdi. Söz konusu derste çekilen ve paylaşılan fotoğrafta, din özgürlüğü ve İslam ile ilgili sorular arasında, "İnsanlar neden bu kadar çok şiddet üreten bir dine inanır?" ve "Neden bu kadar çok Müslüman terörist var?" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

    Müslümanların yoğun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan ve geri adım atan Leiden kentindeki Visser't , bu hafta okulda görülen din dersi sırasında "din özgürlüğü ve " konulu yazı ödevinde yer alan bazı soruları tasvip etmediklerini belirtti.

    Küçük bir grubun eylemlerinden hiçbir dinin veya felsefenin sorumlu tutulmaması gerektiği görüşünü savunduklarının kaydedildiği açıklamada, "Kökeni, dini ve cinsel yönelimi ne olursa olsun birbirimize saygı duymalıyız ve insanların söz konusu ödevden incinmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Niyetimiz kesinlikle bu değildi." ifadesi kullanıldı.

    Söz konusu derste çekilen ve paylaşılan fotoğrafta, din özgürlüğü ve İslam ile ilgili sorular arasında, "İnsanlar neden bu kadar çok şiddet üreten bir dine inanır?" ve "Neden bu kadar çok Müslüman terörist var?" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

    Yerel basında çıkan haberlerde de Müslüman bir öğrencinin ödevin işlendiği derste, sınıfı üzülerek terk ettiği bilgisi aktarıldı.

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    Haberler Dünya Hollanda yine haddini aştı! Öğrencilere Müslümanları hedef alan ödev!