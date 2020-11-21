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    • Dünya
    • 21.11.2020 17:11
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    • 21.11.2020 17:11
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    salgın döneminde 23 yoksul ülkenin 2,1 milyar dolar borcunu erteledi

    'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başta ülkeleri olmak üzere 23 yoksul ülkenin toplam 2,1 milyar dolarlık borcunu ertelediği bildirildi.

    AA
    Çin, salgın döneminde o ülkelerin milyarlarca dolar borcunu erteledi

    South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Maliye Bakanı Liu Kun, G-20 ülkelerinin nisanda aldıkları erteleme kararının ardından, 1 Mayıs'tan bu yana Çin Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ile Çin İthalat ve İhracat Bankasının 1 milyar 353 milyon dolar tutarında borcu ertelediğini bildirdi.

    KALKINMA BANKASI DA 748 MİLYON DOLARLIK BORCU ERTELEDİ
    Bakan Liu, ticari kreditör statüsünde olan, dolayısıyla G20'nin erteleme programına dahil olmayan Çin Kalkınma Bankasının da gönüllü olarak 748 milyon dolarlık ülke borcunu ertelediğini belirtti.

    G20 ülkelerinin öncülük ettiği Borç Çevrimi Erteleme Programı (DSSI), koronavirüs salgının etkisiyle ekonomileri zarar gören 73 ülkenin kaynaklarının pandemiyle mücadele çabalarına ayırabilmesi için borçlarının ötelenmesini hedefliyordu.

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