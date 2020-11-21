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    • 21.11.2020 21:19
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    "acımasız ve insanlık dışı bir ceza" vurgusuyla D'ye çağrı yaptı: ları durdurun

    (), ABD yönetimine federal düzeyde alınan kararla yeniden başlayan cezalarının infazının durdurulması çağrısında bulundu.

    AA
    İdamları durdurun çağrısı

    AB Komisyonu Sözcülerinden Peter Stano, konuyla ilgili açıklamasında, ABD'de yaklaşık 20 yıl aradan sonra temmuz ayında federal düzeyde alınan kararla idam cezalarının infazının yeniden başlamasından endişe duyduklarını bildirdi.

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    AB'nin ölüm cezasına karşı olduğunu vurgulayan Stano, idamın acımasız ve insanlık dışı bir ceza olduğunu, yargılamadaki herhangi bir hatanın geri dönüşünün olmadığını belirtti.

    Stano, "AB, kararından dönmesi ve federal düzeydeki tüm idam cezalarının infazının durdurulması için ABD yönetimine çağrıda bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

    Stano ayrıca federal düzeyde infazı gerçekleşen çok sayıdaki idam cezasının ABD'nin eyaletlerinde ve dünya genelinde azalan idamlarla çeliştiğini kaydetti.

    ABD yönetiminin temmuz ayında idam cezalarının yeniden uygulanmasına yönelik kararından sonra 8 kişi idam edilmişti.
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    Haberler Dünya Avrupa Birliği "acımasız ve insanlık dışı bir ceza" vurgusuyla ABD'ye çağrı yaptı: İdamları durdurun