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    • 20.11.2020 18:50
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    'da nedeniyle yoğun bakım doluluk oranı yüzde 80’i aştı!

    da sağlık sistemi çökmek üzere... Avrupa'dan aldığı borçlarla ayakta kalmaya çalışan Yunanistan, öte yandan da le mücadele ediyor. Sağlık altyapısında da başarısız olan Yunanistan'daki yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80’i aştığı ortaya çıktı.

    AA
    Yunanistan'da sağlık sistemi çökmez üzere!

    'da, yeni tip (Kovid-19) vakalarındaki hızlı artış nedeniyle hastanelerin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranının yüzde 80'i aştığı bildirildi.

    BAŞARISIZ SAĞLIK ALTYAPISI
    Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke çapındaki devlet hastanelerinde toplam bin 220 yoğun bakım yatağından en az bininin dolu olduğu ifade edilirken, birçok yerde ek yoğun bakım ünitesi ihtiyacının baş göstermeye başladığı belirtildi.

    Yunanistan'da, son 24 saatte 3 bin 227 kişiye Kovid-19 tanısı konulurken, 59 kişi hayatını kaybetti.

    Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 85 bin 261 ve toplam ölü sayısı 1347 olarak açıklandı.

    Ülke çapında karantina uygulanan Yunanistan'da, 21.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı var.

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