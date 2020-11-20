ABD Savunma Bakanlığı Savunma Politikaları Müsteşarlığına henüz vekaleten atanan Anthony Tata yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Pentagon'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis ile görüşmesinin ardından Tata'nın Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı kaydedildi.









Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Litvanya Büyükelçiliği, Litvanya Savunma Bakanı Raimundas Karoblis'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi. Bakan Karoblis, 13 Kasım'da Pentagon'u ziyaret etti, Savunma Bakan Vekili Chris Miller dahil birçok üst düzey yetkili ile görüştü. O gün aynı zamanda Kara ve Hava Kuvvetleri Genel Sekreterleri ve Savunma Politikaları Müsteşar Vekili Anthony Tata ile de görüştü. 16 Kasım Pazartesi günü bakan aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Genel Sekreteri ile görüştü. Toplantılardan sona hepsi test yaptırdı. Elçiliğin uyarısı üzerine Tata bugün tekrar iki kez test oldu ve iki Kovid-19 testi de pozitif çıktı. Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezinin protokollerine göre 14 gün evinde karantinada kalacak."

Litvanya delegasyonu ile temasta bulunan tüm Pentagon personelinin testlerine devam edildiği belirtilen açıklamada, Tata ile de temasta bulunan personelin tespit çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

Bakan Vekili Miller'e de gerekli tarama ve önlem prosedürlerinin uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bakan Vekili Miller şu anda karantinaya girmeyecek." denildi.

Eski Savunma Bakanı Mark Esper geçen hafta görevden alındıktan sonra yerine Miller atanırken, Savunma Politikaları Müsteşarlığına da Tata atanmıştı.