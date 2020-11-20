SON DAKİKA: ABD'de Kovid-19 alarmı: Her gün 2 bin 300'den fazla kişi hayatını kaybedebilir





Haftanın son günü için yapılan bilgilendirmede ise hastaneye yatışlarda, son 7 günde 74 bin 63 hasta ile, bir önceki haftaya göre yüzde 19,13 artış yaşandığı görüldü.

Johns Hopkins Üniversitesinden alınan verilere göre, bugün ülke genelinde 187 bin 833 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırılmış oldu.

Üniversite, bugün Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının ise 2 bin 15 olduğunu açıkladı.

