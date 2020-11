İtalya'da korona virüs salgınında son 24 saatte 699 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 48 bin 569'a yükseldi.



İtalya'da korona virüs salgınında can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, son 24 saatte 37 bin 242 yeni vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1 milyon 345 bin 767'ye ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 699 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 48 bin 569'a yükseldiğini açıkladı.

HASTA SAYISI 777 BİN 176'YA YÜKSELDİ

İtalya'da son 24 saatte 238 bin 77 kişiye Covid-19 testi yapıldı. Ülkede aktif Covid-19 hastası sayısı 777 bin 176'ya yükselirken, son 24 saatte 36 kişinin daha yoğun bakıma alınması ile toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 3 bin 748'e ulaştı.



BULAŞMA ENDEKSİ DÜŞÜYOR

Sağlık Bakanlığının son bir haftanın verileri inceleyerek yayınladığı durum raporuna göre, İtalya'da genelinde bulaşma endeksi (Rt) düşme eğiliminde olduğu belirtildi. Rapora göre, bir hafta önce 1.43 olan endeks bu hafta 1.14'e gerilemiş durumda bulunuyor.



Raporda, Lazio, Liguria, Molise ve Sardenya bölgelerinde Rt değerinin 1'in altına indiği, pek çok bölgede de 1'e yaklaştığı ifade edildi. Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, "Tünelin sonunda ışık göründü ancak tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.