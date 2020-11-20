İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, önümüzdeki aydan itibaren İngiltere'de Kovid-19 aşılarının kullanımının başlayacağını duyurdu. Hancock, ABD ilaç şirketi Pfizer ve Alman ilaç şirketi Biontech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının Birleşik Krallık'ta kullanım iznine uygunluğunun değerlendirilmesi için hükümetin İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'na (MHRA) resmi olarak talepte bulunduğunu belirtti. Bakan Hancock, aşının onaylandığı takdirde Birleşik Krallık'ta Aralık ayında kullanılacağını belirterek, en çok risk altında olan gruplara öncelik tanınacağını açıkladı. Hancock, Kovid-19 aşısının mevcut Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tesisleri içindeki aşılama merkezlerinde yapılacağını, ülkedeki pek çok pratisyen hekimin aşılama programına destek olacağını aktardı.