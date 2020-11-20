ERKEN İZOLASYONA DİKKAT

Çalışmanın başyazarı Dr. Müge Çevik, "Çalışmamız viral yükü ve yayılmayı, üç insan corona virüsü için kapsamlı bir şekilde inceleyen ve karşılaştıran ilk sistematik inceleme ve meta-analizdir. Bulgularımız, viral bulaşma olaylarının çoğunun çok erken ve özellikle semptomların başlamasından sonraki ilk beş gün içinde gerçekleştiğini öne süren temas izleme çalışmaları ile uyumludur ve semptomların başlamasından hemen sonra kendi kendine izolasyonun önemini gösteriyor" ifadelerini kullandı.