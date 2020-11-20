Alman medyasına yansıyan haberlere göre; adli tıp uzmanları, 8 Kasım'da parkta gezenler tarafından bulunan kemiklerin, 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu belirledi.

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CESET KURBANIN EVİNDE