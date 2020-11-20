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    • 21.11.2020 00:04
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    'da alarmı verildi! 'ın hiç i bulunamadı

    'nın başkenti 'de 8 Kasım'da parkta gezenler bulduklarını polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kemiklerin 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi T.'ye ait olduğunu ortaya çıkardı. Alman ykili, Stefan'ın lık kurbanı olduğuna dair güçlü kanıtlar olduğunu söyledi. Stefan'ın Berlin'de bir yamyam tarafından öldürülmesinden korkuluyor.

    AA
    Almanya'da yamyam alarmı verildi

    Alman medyasına yansıyan haberlere göre; adli tıp uzmanları, 8 Kasım'da parkta gezenler tarafından bulunan kemiklerin, 5 Eylül'den bu yana kendisinden haber alınamayan elektrik mühendisi Stefan T.'ye ait olduğunu belirledi.

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    CESET KURBANIN EVİNDE

    Polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucu matematik mühendisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.

    HİÇ ET BULUNAMADI

    Berlin merkezli BZ gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını belirtirken, Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan başkaca kanıtlar olduğunu da söyledi.

    YAMYAMLARIN SOHBET ODALARINI ZİYARET ETMİŞ

    Zanlı Stefan R.'nin internette yamyamlıkla ilintili sohbet odalarını ziyaret ettiği belirtiliyor.
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    Haberler Dünya Almanya'da yamyam alarmı verildi! Stefan'ın hiç eti bulunamadı