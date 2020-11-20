Polis, iz takip köpeklerinin yönlendirmesi sonucu matematik mühendisi olduğu belirlenen 41 yaşındaki Stefan R.'nin Berlin'deki evine ulaştı.
HİÇ ET BULUNAMADI
Berlin merkezli BZ gazetesine konuşan bir polis yetkilisi, bulunan kemiklerden birinin üzerinde hiç et bulunmadığını belirtirken, Stefan T.'nin yamyamlık kurbanı olduğuna dair güçlü şüphenin oluşmasına yol açan başkaca kanıtlar olduğunu da söyledi.
YAMYAMLARIN SOHBET ODALARINI ZİYARET ETMİŞ
Zanlı Stefan R.'nin internette yamyamlıkla ilintili sohbet odalarını ziyaret ettiği belirtiliyor.