ABD basınında yer alan habere göre, Afganistan ve Kuveyt'te görev yapan 29 yaşındaki ABD'li asker Morgan Robinson, üstünün ve silah arkadaşlarının tecavüzüne uğradıktan sonra 2018 yılında intihar etmişti. Morgan Robinson'ın annesi ABD'nin CBS kanalında akşam haberlerinin konuğu oldu ve kızının korktuğu için olayı kimseye anlatamadığı dile getirip, gözyaşlarını tutamadı.