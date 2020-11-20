ABD basınında yer alan habere göre, Afganistan ve Kuveyt'te görev yapan 29 yaşındaki ABD'li asker Morgan Robinson, üstünün ve silah arkadaşlarının tecavüzüne uğradıktan sonra 2018 yılında intihar etmişti. Morgan Robinson'ın annesi ABD'nin CBS kanalında akşam haberlerinin konuğu oldu ve kızının korktuğu için olayı kimseye anlatamadığı dile getirip, gözyaşlarını tutamadı.
Debbie, kızının Afganistan'da olanları bildirmekten korktuğunu dile getirdi. Debbie, "Çok korkmuştu. çünkü onu tehdit ettiler. Ayrıca olayı bildirse bile konunun hiçbir yere gitmeyeceğini biliyordu. Kuveyt'te cinsel saldırı ve tacizle ilgili hiçbir şey olmadı, öyleyse neden Afganistan'da bir şeyler yapsınlar ki?" dedi.
Nisan 2018'de dönemin Savunma Bakanı James Mattis, cinsel saldırıya sıfır tolerans olduğunu söylemişti. Mattis, "Savaş alanındaki kayıplar bir savaş gerçeği olsa da, askeri ailemizdeki cinsel saldırıdan kaynaklanan kayıpları kabul etmeyeceğiz" demişti.
James Mattis'in bu açıklamasından dört ay sonra Morgan intihar ederek öldü.
Debbie, kızının intiharının ardından ordunun soruşturma açtığını, yapılan soruşturmaya göre kızının yaşadıklarından sonra travmayı atlatamaması nedeniyle yaşamına son verdiğini belirtti.
Morgan'ın annesi yetkililerin, kızının intiharından sonra intihara sebebiyet veren kişileri cezalandırmak için çalışma başlattığını ancak daha sonra hiçbir somut adım atmadığını söyledi.
Morgan'ın yaşamına son verdiği 2018 yılında ABD ordusu içinde cinsel taciz oranında yüzde 13 gibi bir artış görüldü.