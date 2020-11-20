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    • 21.11.2020 05:53
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    'nin eyaletinde silahlı saldırı! 8 kişi yaralandı

    'nin eyaletinde kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı bilgisi aktarıldı. Saldırı sonucu 8 kişi yaralandı.

    AA
    ABD'de silahlı saldırı!

    eyaletinde bir alışveriş merkezine yapılan silahlı saldırıda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

    kentindeki bir alışveriş merkezinde yaşanan silahlı saldırı sonrası polisin kalabalık bir ekip ve araçlarla olay yerinde kontrolü sağladığı bilgisi aktarıldı.

    Yerel medya kaynakları, olay yerinden 8 yaralının ambulansla hastaneye taşındığını, polisin olayın nedenine ilişkin henüz bir basın açıklaması yapmadığı bilgisini paylaştı.

    Bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarda, Mayfair isimli alışveriş merkezinin otoparkında onlarca polis arabası ve özel eğitimli K9 polis köpekleri ile önlem alındığı görüldü.

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