Ülke şokta! Mafya ile suç ortaklığı yapan meclis başkanı gözaltında

Tallini'nin ev hapsinde tutulduğu bildirildi.

Eski başbakanlardan Silvio Berlusconi'nin partisi Forza Italia üyesi olan Tallini, ocakta yapılan seçimlerde Kalabriya Bölge Meclisine seçilmiş ve daha sonra bölge Meclis Başkanı olmuştu.

İtalyan Parlamentosu Mafya ile Mücadele Komisyonu Başkanı Nicola Morra, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Komisyon olarak bu kişinin bağlantıları sebebiyle ocakta yapılan seçimde aday olamayacağına ilişkin rapor verdiklerini ancak o dönem kendisinin Tallini'den "kişisel intikam almak için rapor hazırladığı" şeklinde yorumlar yapıldığını hatırlattı.