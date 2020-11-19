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    • 19.11.2020 23:49
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    'da leri arasında kanlı kavga

    ler yurt dışında kavga etti. 'nın Odesa ilinde, kavga eden 2 Türk vatandaşından biri diğerini ladı. 1980 doğumlu Türk vatandaşını gözaltına alındı. İşte bıçaklı Türk kavgasının ayrıntıları...

    DHA
    Türklerin kavgası kanlı bitti

    Ukrayna medyasının polis kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Odesa'ya bağlı Molodolinske kasabasında bir otoparkta kalan iki Türk TIR şoförü, beraber içki içtikten sonra kavgaya tutuştu. Olay sırasında boğazından bıçaklanan 50 yaşındaki kişi, yakındaki bir kafeye giderek yardım istedi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

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    İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bıçaklı saldırıda bulunan 1980 doğumlu Türk vatandaşını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü, şüphelinin öldürmeye teşebbüs suçundan 7 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle yargılanabileceği ifade edildi.
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    Haberler Dünya Ukrayna'da Türk TIR şoförleri arasında kanlı kavga