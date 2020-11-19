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    • 20.11.2020 06:32
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    SON DAKİKA: Uluslararası ihracat kredileri müzakereleri askıya alındı

    Son dakika herine göre, 'nin de aralarında bulunduğu 18 üyeden oluşan Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu, teknik müzakereleri geçici olarak askıya aldığını duyurdu.

    İhracat kredileri müzakereleri askıya alındı

    D , Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu'nun teknik müzakereleri geçici olarak askıya almasına ilişkin ortak açıklamasını paylaştı.

    Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu'nun amacının ihracat kredisi desteğinin başlıca küresel sağlayıcıları arasında yeni bir uluslararası disiplin üzerinde anlaşmak olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu çalışma grubunda, , , , , Avrupa Birliği (AB), , , İsrail, , , , , Norveç, Rusya, , İsviçre, ve ABD'nin bulunduğu aktarıldı.

    Açıklamada, 8 yıllık istişarenin ardından üyelerin pozisyonlarının özellikle şeffaflık olmak üzere temel konulardaki taahhütler açısından önemli farklılıklar gösterdiği ifade edildi.

    Bu kapsamda, Uluslararası İhracat Kredileri Çalışma Grubu teknik müzakerelerinin geçici olarak askıya alındığı bildirildi. Bu süreçte bakan yardımcısı düzeyinde tartışılmak üzere önerilerin değerlendirilmesine açık olunacağı kaydedildi.



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