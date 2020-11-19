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    • Dünya
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    • 19.11.2020 19:14
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    döneminden sonra gerçekleşen en tehlikeli dönem... harcamalarını son 30 yılın zirvesine çıkarıyor

    Başbakanı , 4 yılda na 16,5 milyar sterlinlik ek bütçe sağlayarak, harcamalarını son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldıklarını açıkladı. Johnson, döneminden beri en tehlikeli şartların olduğunu vurguladı.

    AA
    İngiltere silahlanmayı zirveye çıkardı

    Johnson, Avam Kamarasında çevrimiçi yaptığı konuşmada, ülkesinde savunma bütçesini kısma döneminin artık sona erdiğine dikkati çekerek, savunma bütçesinin 4 yıl süreyle her yıl yüzde 10 artırılacağını bildirdi.

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    NATO'DAKİ GÜCÜNÜ PEKİŞTİRECEK

    Başbakan Johnson, bütçe artışının 4 yıl içinde yaklaşık 16,5 milyar sterlin olacağını, oluşturulacak yeni savunma yatırımlarıyla İngiltere'nin NATO'daki lider rolünü pekiştireceğini belirtti.

    Ek bütçenin uzay, siber savunma ve yapay zeka projelerinde de kullanılacağı bilgisini paylaşan Johnson, bu kaynakla oluşturulacak yeni yatırımların yıllık 10 bin olmak üzere toplamda 40 bin kişiye yeni iş imkanı sağlayacağını söyledi.

    KRALİYET DONANMASI GEMİLERİNİN SAYISI ARTACAK

    Boris Johnson, ülkede gemi yapımı çalışmalarının canlanmasına destek olunacağını ve bununla Kraliyet Donanması gemilerinin sayısını artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

    AMAÇ, KÜRESEL GÜCÜ ARTIRMAK

    Hedeflerinin yeni savunma yatırımlarıyla İngiltere'nin küresel gücünü arttırmak olduğunu kaydeden Johnson, bu kararı Kovid-19 salgınına rağmen aldıklarını ve önceliklerinin ülkenin savunması olduğunu ifade etti.

    SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEN SORA EN TEHLİKELİ DÖNEM

    Boris Johnson, dünyanın Soğuk Savaş döneminden sonraki "en tehlikeli" ve "en rekabetçi" koşullarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Tarihimize uygun davranmak ve müttefiklerimizin yanında durabilmek için her alanda iyileştirme yapmamız gerekiyor. Bu, geri çekilme dönemini sonlandırma, silahlı kuvvetlerimizi dönüştürme, küresel nüfuzumuzu güçlendirme, ülkemizi birleştirip üst seviyeye çıkarma, yeni teknolojiye öncülük etme ile halkımızı ve yaşam tarzımızı savunma fırsatıdır." ifadesini kullandı.
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    Haberler Dünya Soğuk Savaş döneminden sonra gerçekleşen en tehlikeli dönem... İngiltere savunma harcamalarını son 30 yılın zirvesine çıkarıyor