Boris Johnson, dünyanın Soğuk Savaş döneminden sonraki "en tehlikeli" ve "en rekabetçi" koşullarla karşı karşıya kaldığını vurgulayarak, "Tarihimize uygun davranmak ve müttefiklerimizin yanında durabilmek için her alanda iyileştirme yapmamız gerekiyor. Bu, geri çekilme dönemini sonlandırma, silahlı kuvvetlerimizi dönüştürme, küresel nüfuzumuzu güçlendirme, ülkemizi birleştirip üst seviyeye çıkarma, yeni teknolojiye öncülük etme ile halkımızı ve yaşam tarzımızı savunma fırsatıdır." ifadesini kullandı.