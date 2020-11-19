Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında yer alan Rusya'da Devlet Başkanı Putin telekonferans toplantısında öksürük krizine girdi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans toplantısı sırasında öksürük krizine girmesi paniğe neden oldu.